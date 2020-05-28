عناوين الصحف ليوم الخميس 28 أيار 2020

A + A -

الأخبار: جنود العدو يستذكرون كوابيس لبنان

انقسام طائفي حول العفو!

دولار المواد الغذائية بـ3200 ليرة: رساميل التجّار من جيوب الناس



الديار: الطائف على المشرحة بعد خطاب المفتي قبلان واستنفار رؤساء الحكومات السنة السابقين

تكامل لبناني في ملف اليونيفيل : بعد كلام نصرالله زيارة لدياب ولا قبول بتعديل المهام او تقليص العدد

جلسة حامية لمجلس النواب اليوم وقانون العفو نجمها وملف الكابيتال كونترول يواجه صعوبات



نداء الوطن: صندوق النقد ينتظر "الكابيتال كونترول" وعينُه على تحرير الليرة

الحكومة تجاري المصارف... هوّة "الأرقام" تضيق



اللواء: جلسة «الفيتوات»: إسقاط شمول العملاء بقانون العفو والكابيتال كونترول بقرار الصندوق

النهار: اضطرابات أهل السلطة تحاصر المفاوضات المالية





الجمهورية: واشنطن: عقوبات على داعمين الحكومة

the daily star: Amnesty law, reform bills top Parliament session

l'orient le jour: L’amnistie, matière explosive de la séance d’aujourd’hui