عناوين الصحف ليوم الخميس 28 أيار 2020

الأخبار: جنود العدو يستذكرون كوابيس لبنان
انقسام طائفي حول العفو!
دولار المواد الغذائية بـ3200 ليرة: رساميل التجّار من جيوب الناس
الديار: الطائف على المشرحة بعد خطاب المفتي قبلان واستنفار رؤساء الحكومات السنة السابقين
تكامل لبناني في ملف اليونيفيل : بعد كلام نصرالله زيارة لدياب ولا قبول بتعديل المهام او تقليص العدد
جلسة حامية لمجلس النواب اليوم وقانون العفو نجمها وملف الكابيتال كونترول يواجه صعوبات
نداء الوطن: صندوق النقد ينتظر "الكابيتال كونترول" وعينُه على تحرير الليرة
الحكومة تجاري المصارف... هوّة "الأرقام" تضيق
اللواء: جلسة «الفيتوات»: إسقاط شمول العملاء بقانون العفو والكابيتال كونترول بقرار الصندوق
النهار: اضطرابات أهل السلطة تحاصر المفاوضات المالية
الجمهورية: واشنطن: عقوبات على داعمين الحكومة
the daily star: Amnesty law, reform bills top Parliament session
l'orient le jour: L’amnistie, matière explosive de la séance d’aujourd’hui