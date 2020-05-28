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عناوين الصحف ليوم الخميس 28 أيار 2020

28
MAY
2020
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الأخبار: جنود العدو يستذكرون كوابيس لبنان
انقسام طائفي حول العفو!
دولار المواد الغذائية بـ3200 ليرة: رساميل التجّار من جيوب الناس

 

 

 


الديار: الطائف على المشرحة بعد خطاب المفتي قبلان واستنفار رؤساء الحكومات السنة السابقين
تكامل لبناني في ملف اليونيفيل : بعد كلام نصرالله زيارة لدياب ولا قبول بتعديل المهام او تقليص العدد
جلسة حامية لمجلس النواب اليوم وقانون العفو نجمها وملف الكابيتال كونترول يواجه صعوبات

 

 

 


نداء الوطن: صندوق النقد ينتظر "الكابيتال كونترول" وعينُه على تحرير الليرة

الحكومة تجاري المصارف... هوّة "الأرقام" تضيق

 

 

 


اللواء: جلسة «الفيتوات»: إسقاط شمول العملاء بقانون العفو والكابيتال كونترول بقرار الصندوق

 

 

 

 

النهار: اضطرابات أهل السلطة تحاصر المفاوضات المالية

 

 

 



الجمهورية: واشنطن: عقوبات على داعمين الحكومة

 

 

 

 

the daily star: Amnesty law, reform bills top Parliament session

 

 

 

 

l'orient le jour: L’amnistie, matière explosive de la séance d’aujourd’hui

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