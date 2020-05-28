أسرار الصحف ليوم الخميس 28 أيار 2020

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نداء الوطن: خفايا



تؤكد مصادر سياسية رفيعة أنّ الجلسة التشريعية اليوم على محك حنكة رئيس مجلس النواب في ضبط إيقاعها "وإلا قد تتفلت الأمور إلى حد الصدام".

أشاد مسؤول دولي أمام مرجع نيابي بعمل لجنة المال والموازنة النيابية، معتبراً أن جديتها تعطي أملاً بنقاش حقيقي مع صندوق النقد الدولي.

يتردد في مجالس وزراء معنيين أنّ مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي قد تستمر لنحو شهرين.



اللواء: أسرار





همس

على الرغم من التشديد على متانة التحالف بين طرفين حليفين، فإن الوقائع تكشف عن تبادل رسائل سياسية، أبرزها ما يتعلق بالموقف من ملف العملاء..



غمز

ما يزال نائب متني يقتنص الفرصة للغمز من قناة مسؤول كبير غير مدني، على خلفية تجربة لم ترقَ له!



لغز

يجري تنسيق، بعيد عن الأضواء بين كتلتين كبيرتين، للتفاهم على إمكانية تمرير بعض اقتراحات القوانين.



البناء: خفايا وكواليس





خفايا

تسعى جاهت أمنية ودبلوماسية للربط بين مخاوف رئيس مجلس النواب من مشروع للفدرالية دفعه للتحذير من ذلك علنا وبين محاولات تصوير كلام المفتي الجعفري عن نهاية الصيغة كتعبير عن توجه لثنائي أمل وحزب الله للتشكيك بفرص بقاء لبنان الموحد وبين تضخيم سياسي مبالغ فيه لملف قديم عنوانه نزاع طائفي على ملكية الأراضي في بلدة لاسا في منطقة جبيل



كواليس

لا تزال القوى السياسية العراقية على ضفتي التحالف مع واشنطن وطهران تحاول إستكشاف حدود الدعم وبأي شروط الذي سسيلقاه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وما إذا كانت حكومته ستنجح بتثبيت إستقرار جدي في العراق كتعبير عن تفاهم بين العاصمتين أم أنه رئيس حكومة مؤقتة لإدارة الأزمة ؟