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خطوة دياب .. تهسم في تعزيز العلاقة بين الدولة والحكومة والجيش والمقاومة

28
MAY
2020
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تصف اوساط واسعة الاطلاع في تحالف حزب الله و حركة امل لـ «الديار» زيارة رئيس الحكومة حسان دياب للجنوب بالجيدة، وتضعها في خانة التكامل الوطني وتعزيز العلاقة بين الدولة والحكومة والجيش والمقاومة وتوحيد الموقف في اتجاه ملف سيادي واستراتيجي.

 

وترى الاوساط ان كل المطالب بتعديل قواعد الاشتباك وزيادة عديد قوات اليونيفيل واعطاءها صلاحيات مداهمة القرى والتفتيش عن مخازن السلاح المزعومة ومعامل الصواريخ الدقيقة، هي اسرائيلية واميركية وهدفها حصار المقاومة وتعطيل حركة المقاومين ووقف الامدادات لها ولا سيما على الحدود بين لبنان وسوريا.

 

اما عن ملف التهريب وزج حزب الله فيه، تقول الاوساط انه في عهدة مجلس الوزراء وكلف الجيش والاجهزة الامنية بوقفه وملاحقة المهربين ومصادرة البضائع ولا علاقة لـ حزب الله بالامر لا من قريب ولا من بعيد، ولتقم الدولة بعملها وتغلق المعابر غير الشرعية.

الديار
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