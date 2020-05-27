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السفارة اللبنانية في ابوجا: لبنان يرحل 50 نيجيريا مجانا

27
MAY
2020
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أفاد بيان صحافي صادر عن السفارة اللبنانية في أبوجا، نيجيريا، أن الحكومة اللبنانية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية رحلتا في تاريخ 24 أيار 69 مواطنا نيجيريا تقطعت بهم السبل في لبنان من جراء جائحة الكورونا.

وقال البيان، "لما كانت عملية الترحيل هذه ممكنة لولا الرعاية المالية السخية لشركة الطيران اللبنانية الوطنية (MEA)، والجالية اللبنانية في نيجيريا، والسفارة اللبنانية في أبوجا، التي ساهمت بشكل مشترك في تمويل وتنظيم العودة الآمنة وتكاليف والحجر الصحي لمدة 14 يوما ل50 من أصل 69 مواطنا نيجيريا كانت قد تقطعت بهم السبل في لبنان."

وأوضحت السفارة ان عملية الإغاثة هذه عبارة عن تعاون مكثف بين سفارة لبنان في أبوجا ووزارتي الخارجية اللبنانية والنيجيرية، بمساعدة السلطات الحكومية الأخرى، وهي الأمن العام اللبناني والمركز النيجيري لمكافحة الأمراض غير المعدية.

علاوة على ذلك، أشاد البيان بجهود وزير الخارجية النيجيري، السيد جيفري أونياما، الذي "أشرف شخصيا على هذه العملية وأزال كل العقبات التي كان يمكن أن تعرض نجاح مهمة الإغاثة هذه للخطر".

وأضاف البيان أن "التزام الحكومتين اللبنانية والنيجيرية بعودة هؤلاء المواطنين النيجيريين إلى بلادهم بأمان يعد دليلا آخر على أن الشراكة بين البلدين تقوم على مبادئ الثقة والاحترام المتبادلين للأرواح البشرية."

كما قدرت السفارة في بيانها دعم فخامة الرئيس محمد بوهاري ووكالات حكومية أخرى "لجهودهم الاستثنائية في نجاح مهمة الإغاثة المشتركة هذه".

وتجدر الإشارة إلى أن مساهمات المجتمع اللبناني في نيجيريا تدعم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة النيجيرية للمساعدة في التخفيف من المصاعب التي تواجهها المجتمعات النيجيرية الضعيفة المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

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