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هذا ما اعلنه رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات عن أزمة البنزين!

27
MAY
2020
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صدر عن رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس البيان التالي :

"تتمنى نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان من المواطنين الكرام، عدم تصديق الشائعات التي تبث بان هناك ازمة بنزين بسبب عدم تسليم المحروقات اليوم من قبل شركات الاستيراد.

كل ما في الامر انه بسبب عطلة عيد الفطر المبارك التي امتدت الى اربعة ايام، لم تتمكن وزارة الطاقة والمياه من اصدار جدول تركيب الاسعار الجديد صباحا الذي يصدر كل يوم اربعاء والذي من العادة ان يحضر كل يوم ثلثاء، ونتج عن ذلك رفض شركات الاستيراد تسليم المحروقات اليوم الى المحطات، مما ادى الى اقفال بعضها بسبب نفاذ المخزون.

وهذا ما كنا قد نبهنا منه ببيان اول من امس وبضرورة ان تفرض السلطة هيبتها وتلزم هذه الشركات ان تفتح ابواب تسليم المحروقات يومي السبت والثلثاء لان البلد لا يحتمل اقفال مستودعات المشتقات النفطية اربعة او خمسة ايام متواصلة.

ونشكر معالي وزير الطاقة والمياه ريمون غجر الذي طلب من منشات النفط في طرابلس والزهراني تسليم البنزين والمازوت ومحاولة سد جزء من حاجات السوق المحلي، كما نشكره لتوقيعه الجدول فور وروده اليه اليوم ظهرا. فنطمئن المواطنين بان تسليم المحروقات سيتم بصورة طبيعية غدا صباحا، وليس هناك من ازمة فالبنزين متوفر بكميات كبيرة وليس هناك من سبب للهلع على المحطات."

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