دياب ترأس اجتماعاً لمناقشة تحضيرات المرحلة الرابعة من عودة المغتربين

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رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مساء اليوم في السراي الحكومي اجتماع اللجنة الوزارية لعودة المغتربين، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفيه، وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، وزير الصحة العامة حمد حسن، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفيرغدي خوري، رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت، ومستشار وزير الصحة الدكتور محمود زلزلي.

وبعد إتمام المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، تمت مناقشة تحضيرات المرحلة الرابعة التي ستحدد لاحقًا.