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عطالله: الكلام المتداول مغلوط ومحوّر ومجتزأ لغايات في نفوس حاقدة وخبيثة...

27
MAY
2020
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صدر عن المكتب الاعلامي للوزير السابق غسان عطالله البيان التالي:

يتمّ التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصريح منسوب زوراً الى نائب عوني مع صورة الوزير غسان عطالله، إننا وبعد التوضيح والتشديد على أنّ الوزير عطالله لم يدلِ بأيّ تصريح مشابه لا من قريب ولا من بعيد، ننشر آخر تغريدة له على تويتر في عيد المقاومة والتحرير وقد ورد فيها: "هذا التاريخ الذي تحقق فيه انتصار للبنان لم تحققه أعظم الدول لا بدّ أن يكون درساً لنا فعندما تتوحّد الإرادة نحقّق المستحيل وكما تشاركنا مع المقاومة فرحة الانتصار حينها سنستمر معاً للانتصار على الفساد...لا نريد وطناً منهوباً أو بلا كرامة#20_عاما_من_الكرامة ‎#عيد_المقاومه_والتحرير".

إننا واذ نهيب بكلّ من يرغب بمعرفة أيّ خبر أو الاطلاع على أيّ تصريح للوزير عطالله أن يتواصل مع المكتب الاعلامي له الحاضر دائماً للإجابة على أيّ سؤال أو لتوضيح ما يمكن أن يكون فيه أيّ لبس، ندعو الجميع الى توخّي الحذر في تداول أيّ معلومة قبل التأكد منها تحت طائلة الملاحقة القانونية، مع العلم المسبق أنّ أيّ نائب في التيّار الوطني الحر لا يمكن أن يصرّح بما ورد لأنّ التوجّه الوطني للتيّار معروف وواضح والكلام المتداول مغلوط ومحوّر ومجتزأ لغايات في نفوس حاقدة وخبيثة.

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