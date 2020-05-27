living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يمكن أن يفوز شخص من لبنان بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 506 مليار ليرة لبنانية يوم الجمعة هذا

27
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الفوز بالجائزة الكبرى التي تساوي ملايين الدولارات هو الحلم بالنسبة إلى هواة ألعاب اليانصيب في العالم أجمع. وها هي Mega Millions تقدم إلى اللاعبين اليوم جائزة كبرى هائلة بقيمة 336 مليون دولار أميركي (506 مليار ليرة لبنانية)، وهي أضخم جائزة كبرى في العالم اليوم.

 

تشتهر ألعاب اليانصيب الأميركية بمنح اللاعبين بعضًا من أضخم الجوائز الكبرى في العالم، ولست مضطرًا أبدًا أن تكون مقيمًا في الولايات المتحدة للفوز بها!

بواسطة اللعب عبر الإنترنت، يمكنك المشاركة في سحوبات يانصيب Mega Millions الرسمية للحصول على فرصة الفوز بجوائز مذهلة من دون أن تغادر منزلك في لبنان حتى!

 

اكتشف كيف تربح الجائزة الكبرى بقيمة 336 مليون دولار من لبنان:

 

 

  1. إفتح حسابًا على موقعtheLotter.com ، الخدمة الرائدة عالميًّا لشراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت.
  2.  اختر يانصيب Mega Millions من بين أكثر من 50 يانصيبًا عالميًّا متوافرًا على الموقع.
  3. إملأ بطاقتك بالأرقام المفضَّلة لديك بالطريقة عينها التي تشتري فيها شخصيًّا تذكرة يانصيب.
  4. حدِّد عدد الشبكات الذي تريده أو اختر المشاركة مع مجموعة من اللاعبينLottery Syndicate  لتزيد من فرص فوزك.
  5.  قم بتأكيد شراء التذكرة وستصبح مؤهلًا للفوز بجوائز في السحب المقبل.

 

كيف يعمل theLotter؟

theLotter  هو خدمة وسيطة لشراء تذاكر اليانصيب. يلجأ theLotter إلى وكلاء محليين في الولايات المتحدة لشراء تذاكر اليانصيب الرسمية بالنيابة عن عملائه في كل أنحاء العالم. يضيف الموقع رسومًا ضئيلة على أسعار التذاكر لتغطية نفقات هذه الخدمة، وتُحمَّل نسخة عن التذكرة في حساب العميل قبل السحب. ومن خلال النسخة عن التذكرة هذه ورسالة التأكيد التي يتلقاها عبر البريد الإلكتروني، يمكن العميل الاطمئنان إلى حيازته الكاملة لتذاكره.

 

ماذا يحصل عندما تفوز؟

عندما تفوز بالجائزة الكبرى لليانصيب عبر موقع theLotter، تحصل على المبلغ كاملًا! لا يتم حسم أي عمولة من التذاكر الفائزة، وتُحوَّل الأموال التي فزت بها إلى حسابك الآمن الخاص، لتتمكن من سحبها في أي وقت. ولكن، عند ربح جائزة اليانصيب الكبرى، قد تضطر إلى السفر لزيارة مكاتب لعبة اليانصيب واستلام المبلغ بنفسك. في هذه الحال، سيضع موقع theLotter في تصرفك محاميًا ليساعدك مجانًا في عملية تحصيل الأموال.

 

يمكن الفوز بجائزة Mega Millions الكبرى في أي وقت، وسيُجرى السحب المقبل قريبًا. ومن الممكن جدًّا أيضًا أن يكون الفائز بجائزة اليانصيب الكبرى التالية أحد المقيمين في لبنان!

 

لمزيدٍ من المعلومات عن طريقة المشاركة في Mega Millions عبر الإنترنت من لبنان، تفضل بزيارة موقع theLotter.com

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout