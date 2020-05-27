يمكن أن يفوز شخص من لبنان بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 506 مليار ليرة لبنانية يوم الجمعة هذا

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الفوز بالجائزة الكبرى التي تساوي ملايين الدولارات هو الحلم بالنسبة إلى هواة ألعاب اليانصيب في العالم أجمع. وها هي Mega Millions تقدم إلى اللاعبين اليوم جائزة كبرى هائلة بقيمة 336 مليون دولار أميركي (506 مليار ليرة لبنانية)، وهي أضخم جائزة كبرى في العالم اليوم.

تشتهر ألعاب اليانصيب الأميركية بمنح اللاعبين بعضًا من أضخم الجوائز الكبرى في العالم، ولست مضطرًا أبدًا أن تكون مقيمًا في الولايات المتحدة للفوز بها!

بواسطة اللعب عبر الإنترنت، يمكنك المشاركة في سحوبات يانصيب Mega Millions الرسمية للحصول على فرصة الفوز بجوائز مذهلة من دون أن تغادر منزلك في لبنان حتى!

اكتشف كيف تربح الجائزة الكبرى بقيمة 336 مليون دولار من لبنان:

إفتح حسابًا على موقعtheLotter.com ، الخدمة الرائدة عالميًّا لشراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت. اختر يانصيب Mega Millions من بين أكثر من 50 يانصيبًا عالميًّا متوافرًا على الموقع. إملأ بطاقتك بالأرقام المفضَّلة لديك بالطريقة عينها التي تشتري فيها شخصيًّا تذكرة يانصيب. حدِّد عدد الشبكات الذي تريده أو اختر المشاركة مع مجموعة من اللاعبينLottery Syndicate لتزيد من فرص فوزك. قم بتأكيد شراء التذكرة وستصبح مؤهلًا للفوز بجوائز في السحب المقبل.

كيف يعمل theLotter؟

theLotter هو خدمة وسيطة لشراء تذاكر اليانصيب. يلجأ theLotter إلى وكلاء محليين في الولايات المتحدة لشراء تذاكر اليانصيب الرسمية بالنيابة عن عملائه في كل أنحاء العالم. يضيف الموقع رسومًا ضئيلة على أسعار التذاكر لتغطية نفقات هذه الخدمة، وتُحمَّل نسخة عن التذكرة في حساب العميل قبل السحب. ومن خلال النسخة عن التذكرة هذه ورسالة التأكيد التي يتلقاها عبر البريد الإلكتروني، يمكن العميل الاطمئنان إلى حيازته الكاملة لتذاكره.

ماذا يحصل عندما تفوز؟

عندما تفوز بالجائزة الكبرى لليانصيب عبر موقع theLotter، تحصل على المبلغ كاملًا! لا يتم حسم أي عمولة من التذاكر الفائزة، وتُحوَّل الأموال التي فزت بها إلى حسابك الآمن الخاص، لتتمكن من سحبها في أي وقت. ولكن، عند ربح جائزة اليانصيب الكبرى، قد تضطر إلى السفر لزيارة مكاتب لعبة اليانصيب واستلام المبلغ بنفسك. في هذه الحال، سيضع موقع theLotter في تصرفك محاميًا ليساعدك مجانًا في عملية تحصيل الأموال.

يمكن الفوز بجائزة Mega Millions الكبرى في أي وقت، وسيُجرى السحب المقبل قريبًا. ومن الممكن جدًّا أيضًا أن يكون الفائز بجائزة اليانصيب الكبرى التالية أحد المقيمين في لبنان!

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