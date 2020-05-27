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مرتضى: نعمل للحفاظ على وجه لبنان التراثي والتاريخي ولن نسمح بتشويهه

27
MAY
2020
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تفقد وزير الثقافة عباس مرتضى، صباح اليوم، برفقة المدير العام للأثار المهندس سركيس الخوري موقع البناء المعروف باسم "مندلون -البرجاوي" في منطقة الاشرفية، والذي جرت محاولات لهدمه يوم امس، الا ان مرتضى احبط عملية الهدم.

ويعد معاينة الموقع والاستماع الى آلية العمل من الخوري قال مرتضى: "مرة جديدة ومنذ تسلمنا مهامنا في وزارة الثقافة نتواجد في منطقة الأشرفية التي تحتضن جزءا لا يستهان به من العقارات التراثية، ومن موقعنا نعمل للحفاظ على وجه لبنان التراثي والتاريخي والحضاري لبقاء هذه العقارات تحكي عن تاريخنا، ولن نسمح لأي كان ان يشوه تراثنا".

أضاف: "نحن اليوم في موقع المبنى المهدم الذي اعطي رخصة له من قبل الوزير السابق الدكتور غطاس الخوري وهو ملاصق لمبنى قد يكون تراثيا وتم الاعتداء على جزء منه وقد احبطنا عملية هدم المبنى الحاصل على رخصة من قبل الوزير الخوري، رغم ان العقارين تعود ملكيتهما لشخص واحد. وكلفنا لجنة الكشف المعنية في مديرية الاثار لإجراء ما يلزم وندعو لوضع حارس قضائي على المبنى القائم حتى لا يتم الاعتداء عليه لحين صدور التقرير النهائي عن لجنة الكشف".

وأشار مرتضى الى انه "في حال تبين انه يوجد أي مخالفة فإن المرتكب سيحال الى الجهات المختصة لا سيما وان البلدية لم تعط أي ترخيص لهدم العقار الملاصق للمبنى المرخص له بالهدم".

وشدد على "حرصه على أهمية الأبنية التراثية في منطقة الاشرفية حيث المنازل لها وضعيتها التراثية ويستوجب الامر المحافظة عليها وفي حال وجود أي اعتداء ستكون هناك ملاحقة قانونية اذا استوجبت".

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