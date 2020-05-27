دياب: يجب توزيع الخسائر على الجميع.. وألّا تتحمّلها الدولة وحدها أو التجار وحدهم أو الناس وحدهم!

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عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في السراي الحكومي اجتماعًا مع وفد من اتحاد تجار جبل لبنان في حضور وزيرة الإعلام منال عبد الصمد.

ورحّب الرئيس بالوفد قائلًا: "أُدرك كلَ ما تفكِرون به من همومٍ ومشاكل تواجهكم. لكننا في مرحلةٍ استثنائية في البلد، ولذلك فمن الطبيعي أن نعاني من خسائر كثيرة على كل المستويات.

وليس لبنان وحده من يعاني من هذه الأزمة الاقتصادية، فالعالم كلّه يعيش هذه الأزمة، إنما أزمتنا مضاعفة.

اليوم مطلوب منا جميعاً أن نتحمل قليلاً.

ومن الواجب أن تتوزع هذه الخسائر على الجميع وألّا تتحمّلها الدولة وحدها، أو التجار وحدهم، أو الناس وحدهم.

أتمنى عليكم تحمل هذه المرحلة الصعبة حتى نتجاوزها ونصل في أقرب وقت ممكن إلى برّ الأمان."

وعرض الوفد مع رئيس الحكومة للمشاكل الاقتصادية والتجارية والمالية والصناعية التي يواجهها الاتحاد، وقدّم أعضاء الوفد اقتراحات تهدف إلى تشجيع عمل القطاع.

كما استقبل الرئيس دياب وفدًا من الفاعليات الشمالية في حضور وزير الاتصالات طلال حواط في زيارة تهنئة لمناسبة عيد الفطر، ثم التقى للغاية نفسها رئيس وعمدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية في دار الايتام الاسلامية الدكتور فاروق جبر ومدير عام المؤسسات الوزير السابق الدكتور خالد قباني على رأس وفد من المؤسسة.