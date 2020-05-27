بعد اعلان افران "كعك ابو عرب" الاقفال .. نديم قطيش يعزّي فارس سعيد!

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بعد اعلان افران "كعك ابو عرب" الاقفال حتى إشعار آخر، غرّد الاعلامي نديم قطيش متوجّها الى النائب السابق فارس سعيد بالقول:"اتقدم بأحر التعازي من الدكتور فارس سعيد بعد اقفال افران "كعك" ابو عرب لأنه هرانا كعك طوال فترة صداقته الممتعة واقول له ليس بالكعك وحده يحيا الانسان...لاصحاب الدم التقيل ما حدا يقبضها جد وينطلق بالتنظير".



وردّ سعيد على قطيش بالقول:"صديقي نديم دمتم واسكن الله ابو عرب فسيح جنانه امّا بالنسبة لوصفة الحياة معي اكلنا كعك في مرحلة المستشفى ثم في الامانة... معك يا صديقي العزيز اكلنا ...بيانات".