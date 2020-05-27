كنعان يكشُف عن إجتماعٍ مهم

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أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، عن "اجتماع مهم للجنة تقصي حقائق أرقام وخيارات خطة التعافي الاقتصادية وبداية تنسيق جدية بين الفرقاء المعنيين بالملف وبانقاذ البلد".

وأضاف كنعان: "هناك تقارب جدي لتوحيد المقاربة والرؤية والأرقام بين الحكومة والمصارف وصولاً للخيارات التي تؤمن استعادة الثقة وحماية المودعين".

وأوضح كنعان في تغريدةٍ أخرى أن "هدفنا تحصين الموقف اللبناني امام المراجع التمويلية الدولية والمحلية بشفافية ومهنية عالية من خلال انهاء حالة الانقسام الراهنة حول مقاربات الخطة وخياراتها وارقامها وأتوقع بناءً على معطيات اجتماع اليوم ان ننتهي من ذلك الأسبوع المقبل ولو تتطلب الامر جلسات متتالية".