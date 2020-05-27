تساؤل عن التقاطع بين العدو وبعض الداخل في شائعة صحة رئيس الجمهورية!

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داود رمال - "أخبار اليوم"





في لعبة الصراع السياسي، غالبا ما يستخدم اطراف الصراع كل الادوات المباحة وفق اللعبة الديمقراطية، شرط عدم المساس بالخطوط الحمراء والانزلاق الى متاهات المس بالمواقع الدستورية والمرجعيات الروحية.

وما شهدناه في الايام الاخيرة من حملة شائعات منظمة وعن سابق تصور وتصميم تتصل بصحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تظهر مستوى التوتر الذي يتحكم بالموقف السياسي لبعض الفرقاء السياسيين والذي يتم الاستثمار عليه خارجيا.

والمؤسف في الامر، والذي يبعث على الاستهجان، هو التقاطع بين حملة الشائعات الداخلية وتلك التي باشرها العدو الاسرائيلي مستهدفة رئيس الجمهورية اللبناني، وفي هذا الاطار يقول مصدر معني انه "اذا كان مفهوما ان ينبري العدو الاسرائيلي الى بث شائعات معادية ضد لبنان من خلال استهداف رئيس الجمهورية كون لبنان في حالة حرب مع اسرائيل، والحرب النفسية هي احد الادوات المستمرة لهذه الحرب، الا ان الخطير كسر جهات سياسية كل الادبيات والاخلاقيات والذهاب الى هذا الاسلوب لاحداث بلبلة في البلاد وبث القلق في نفوس المواطنين، من خلال رسم علامات استفهام كبيرة حول صحة رئيس الدولة".

كشف مطلقي هذه الشائعات

ويضيف المصدر- عبر وكالة "أخبار اليوم"- الى ان "القانون واضح في هذه المسألة، لان بث الشائعات التي تستهدف شخص رئيس الجمهورية اولا وموقع رئاسة الجمهورية تاليا، امر يعاقب عليه القانون والانظمة المرعية الاجراء ، ويوجب ملاحقة امنية وقضائية لكشف مطلقي هذه الشائعات الخطير واحالتهم الى القضاء المختص، لان من شأن التشكيك بمواقع الدولة الدستورية ورسم ظلال من الشك والريبة حولها، يؤدي حكما الى توهين الارادة الوطنية، وينعكس اضطرابا اقتصاديا وماليا وسياسيا، ولبنان في وضع لا يحسد عليه نتيجة تراكمات من استباحة كل مقدرات الدولة اوصلته الى الهاوية واصبح يتخبط في خضم اخطر الازمات الاقتصادية والمالية والنقدية في تاريخه".

"فاتحة على حسابها"

واكد المصدر "ان الجهة او الشخصية التي تقف خلف الشائعات التي طالت صحة رئيس الجمهورية صارت معروفة، وهي تنطلق من منطلقات شخصية واحقاد دفينة، بعدما صارت خارج موقعية الدور الذي لعبته سابقا مما جعلها تتبوأ موقعا وزاريا وحقيبة وزارية اساسية ومهمة، وبطبيعة الحال يمكن القول ان هذه الجهة او الشخصية "فاتحة على حسابها" ولا تعبر عن توجهات التيار السياسي الذي كانت تتبع له".

موقع رئيس الدولة

ودعا المصدر الى "ابقاء الاختلاف والخلاف السياسي تحت سقف الدستور والقانون ومنظومة الاخلاق المتعارف عليها، خصوصا وان ادبيات السياسة اللبنانية حافظت على الحد المعقول من ادارة وجهة اي تنافس او صراع سياسي، بعيدا من الذهاب الى التصويب في المسائل الشخصية، وبالتالي فان مطلقي الشائعات ايا كان نوعها اواستهدافاتها، تزيد من مأزق مطلقيها، وتكشف عن مكنونات خطيرة يفترض ان لا تكون من صفات اي مشتغل في الشأن العام، مع الاشارة ان البون شاسع بين موقع رئيس الدولة وموقع رئيس سلطة، وما ينطبق على الثاني في مسألة التفاهمات والتسويات لا ينطبق على الاول، لان ثبات النظام العام واستقرار العملية الدستورية والحفاظ على الدستور مرتبط بشكل مباشر بموقع رئيس الدولة الذي لا يوازيه احد في هذه المسؤولية الجسيمة".