مؤسسة مياه البقاع: للتعاون في وقف التعديات على خط الجرّ الرئيسي

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صدر عن مؤسسة مياه البقاع البيان التالي:

"بهدف تحسين خدمة إيصال المياه في بلدات شرقي زحلة وحلّ المشاكل المتكررة، عُقد إجتماع بين محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة ورئيس مجلس إدارة- مدير عام مؤسسة مياه البقاع المهندس رزق جرجس رزق في مكتب المحافظ في سرايا زحلة، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء المصالح المعنيّة في المؤسسة، وتمّ التباحث في الأوضاع الراهنة والإتفاق على ضرورة التوّصل إلى حلول بما فيه خير المواطن وإيصال المياه الى أكبر عدد من المشتركين وبصورة عادلة لكل البلدات المعنيّة في شرق زحلة. وبالمناسبة، دعت المؤسسة المواطنين والبلديات الى إعتماد أسس الإقتصاد والترشيد خلال عملية إستخدام المياه وتسديد الرسوم وفق التسهيلات المعتمدة في الظروف الحالية، لكي تتمكن المؤسسة من تأمين الخدمة الأفضل، كما دعت إلى التعاون في وقف التعديات على خط الجرّ الرئيسي وإبلاغ المؤسسة عن أيّ تعدّي جديد، على أن يصار الى متابعة كافة التطورات في إجتماعات دوريّة لاحقة يعقد أولّها خلال الأسبوع المقبل مع البلديات المعنيّة".