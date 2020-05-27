سوريان يروجان دولارت مزورة بقبضة أمن الدولة

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي :

بناءً لمعلومات توّفرت للمديرية العامة لأمن الدولة عن ترويج عملة مزيفة من فئة المئة دولار أميركي في منطقة جبيل ، وبعد الرصد والمتابعة، تمكّنت دورية تابعة لها من توقيف السورييَن ( حسين ح. ) و ( عبد الرزاق ج.) ، أثناء ترويجهما للعملة المذكورة حيث ضبطت بحوزتهما مبلغ /800 $ / مزيفة ، وقد تبيّن خلال التحقيق أنهما مقيمان في لبنان بصورة غير شرعية ، كما إعترفا بالجرم المنسوب إليهما و بالجهة التي تقوم بتزويدهما بالعملة المزيفة .

بناءً لإشارة المحامي العام المالي في جبل لبنان، تمّ إيداعهما إياه مع المضبوطات بواسطة مكتب مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن ، والعمل جاري على توقيف بقية المتورطين...