ابي رميا بعد لقائه الرئيس عون: لتوقيف المعتدين على المزارعين في لاسا واراضي العاقورة وبلدات جبل لبنان القديم تعود ملكيتها لابنائها فقط‎

A + A -

التقى عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا حيث تم التطرق الى ملفات وطنية سياسية ومعيشية.



كما تم التباحث في ملفات خاصة بقضاء جبيل ابرزها الاعتداءات التي حصلت على بعض المزارعين في منطقة لاسا وقال ابي رميا: " لقد ثبتنا في مرحلة سابقة العقارات التي حولها نزاع. اما ما حصل من اعتداء على بعض المزارعين في لاسا، يشكل اعتداء على القانون واصحاب الحق وهو ايضا اعتداء على السلم الاهلي التي تنعم به منطقتنا، كما يخلق اجواء متوترة نحن بغنى عنها في هذه المرحلة الدقيقة سياسيا واقتصاديا"، واضاف: " نتابع هذا الملف مع الجهات الروحية والسياسية المعنية به لمعالجته بشكل نهائي، وعلى القضاء والاجهزة الامنية التحرك لتوقيف المعتدين كي لا تتكرر مثل هذه الحوادث".



وقد تم التأكيد على ان اراضي جبل لبنان القديم الممتدة من جزين الى بشري ومنها اراضي بلدة العاقورة تعود ملكيتها فقط الى ابناء البلدة وهذا ما نص عليه قانون الملكية العقارية في المولد ٥ و ٧ منه وسواها. وبالتالي لا تشكل اراضي جبل لبنان القديم وضمنها اراضي جرد جبيل في العاقورة وسواها من البلدات اصولاً للدولة، ولا يمكن للدولة التصرف بها بأي شكل من الاشكال.



وتم التطرق كذلك الى ملف اليمونة - العاقورة المكلف ابي رميا بمتابعته من قبل فخامة الرئيس، حيث شددا ان لا تخطي للاحكام القضائية في هذا الملف وان القانون هو فوق الجميع.



.كما تابع ابي رميا ايضا الملف العقاري بين بلدتي الغابات وافقا.