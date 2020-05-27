بالصور - سلسلة لقاءات نيابية في قصر بعبدا.. الرئيس عون تابع اجراءات مكافحة وباء "كورونا" وحالة التعبئة العامة في البلاد

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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات نيابية تناولت الاوضاع العامة والتحضيرات الجارية لانعقاد مجلس النواب غدا ومشاريع واقتراحات القوانين المطروحة، فيما تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجراءات المتخذة لمكافحة وباء " كورونا" لا سيما في الاماكن التي رصدت فيها اصابات خلال الايام الثلاثة الماضية، والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة والاجهزة المعنية للاهتمام بالمصابين وتأمين رعايتهم صحيا واجتماعيا. كذلك تابع الرئيس عون مسار الاجراءات المتخذة في اطار حالة التعبئة العامة في البلاد ومدى تقيد المواطنين بمفاعيلها.

النائب سيزار ابي خليل

وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا النائب سيزار ابي خليل وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد وحاجات قرى وبلدات قضاء عاليه والمشاريع الانمائية فيها، فضلا عن وضع الكهرباء.

النائب ماريو عون

واستقبل الرئيس عون النائب ماريو عون واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة، اضافة الى حاجات منطقة الشوف الانمائية بصورة عامة، ومنطقة الدامور وضواحيها بصورة خاصة. واكد النائب عون ان رئيس الجمهورية يولي الشّق الانمائي لمنطقة الجبل اهتماما لا سيما المشاريع الحيوية التي تؤمن الانماء اللازم.

النائب سيمون ابي رميا

والتقى الرئيس عون النائب سيمون ابي رميا وعرض معه حاجات منطقة جبيل ساحلاً ووسطاً وجبلاً وعدداً من المسائل المطروحة على الساحة الجبيلية إضافة الى مواضيع عامة.