جورج عطاالله يدعو الحكومة الى الاسراع بإتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق الجميع

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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب جورج عطاالله البيان الاتي:

“بعد المعلومات التي وردتنا عن أن شركة الترابة الوطنية في شكا تتجه نحو الاقفال التام، يهمّنا التشديد على ما يلي:

1- ان التعاطي بهذا الامر يجب أن يتم بمسؤولية كبيرة ويجب إخراجه من دائرة المزايدات الشعبوية التي لا تنفع لا في الحفاظ على حقوق العاملين في الشركة ولقمة عيشهم ولا على حقوق منطقة الكورة وجوارها خاصة من الناحيتين البيئية والصحيّة ولا على قطاع إقتصادي إنتاجي مهم يلعب دوراً إيجابياً في الدورة الاقتصادية الوطنية.



2- ان الأولوية اليوم في هذا الوضع الإقتصادي الصعب هي لمساعدة اللبنانيين على الصمود في هذة الأزمة التي يعاني منها كل لبنان لا ان تأتي الحلول على حساب العاملين والموظفين في الشركة عبر تشريد المئات منهم وتحويلهم الى عاطلين عن العمل.

3- ازاء ما تقدم يبرز الدور الأساسي للشركة في الحفاظ على حقوق العاملين فيها وضمان عدم إلحاق الأذى بهم وذلك عبر استمرارها في تأمين مستحقاتهم رغم كل الظروف وذلك بسبب قدرتها الفائقة على الصمود والاستمرار مالياً خاصة انها جنت ارباحاً ماليةً طائلة مدة عشرات السنين ما يجعلها مُلزمة قانونياً وأخلاقياً ووطنياً بعدم التذرع بالوضع القائم من أجل التملّص من واجباتها تجاه عامليها او استعمالهم ذريعة لمخالفة القانون.



4- إن كل ما تقدم ورغم أولوية عدم قطع لقمة عيش العاملين في الشركة الا ان ذلك لا يعني التساهل والتهاون في الالتزام الصارم بالمعايير البيئية المطلوبة قانوناً من اجل الحفاظ على ما تبقّى من بيئة في الكورة وجوارها لذلك نشدد على إسراع الحكومة اللبنانية ووزارة البيئة من أجل اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق الجميع، واذ نُثني على المباحثات الايجابية التي يقوم بها اتحاد بلديات الكورة مع المسؤولين في الشركة ندعوهم الى الإسراع في الوصول الى الصيغ التي تؤدي الى النتائج المطلوبة وتحفظ حقوق العمال والكورة وتؤمن استمرارية الشركة.



5- في النهاية، نؤكد اننا كنا ولا نزال نتعاطى في اي موضوع بمسؤولية تامة منزهة ومترفعة عن اي مماحكات او مهاترات او شعبويات تؤدي الى ضياع الحقوق، كما نؤكد اننا لم نتعاطَ بموضوع شركات الاسمنت الاّ بما يُمليه علينا ضميرنا الوطني المسؤول بما يحفظ حقوق العاملين فيها، كما يحافظ على بيئة الكورة وصحة أبنائها وجمال طبيعتها كما يحافظ على استمرار هذا المرفق الانتاجي الاقتصادي كما لم نكن يوماً، ومن اي موقع سياسي او حزبي او وطني، من الساعين الى استغلال ملف شركات الاسمنت للوصول الى منافع شخصية او سياسية، خاصة اننا لم نتلوَّث بما تلوّث به سوانا ولن نتلوَّث.