"أبو عرب" يُغلق أبوابه حتى إشعار آخر!

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أعلنت إدارة فرن "أبو عرب" في بيانٍ، أن "هذه الشركة التي اشتهرت في لبنان كانت عنوان كرم وخدمة، اليوم بوسبب الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة الدولار رفضت رفع السعر على اللبنانيين".

وأضاف، "من أول الأزمة الى اليوم الدولار ارتفع بنسبة 300% والأسعار في السوق تضاعفت لكن، الشركة حافظت على سعره ولم يزيد الا 50% من 1000 ليرة قبل الثورة إلى 1500 ليرة اليوم".

وختم البيان، "تحملت هذه الشركة الكثير لأجل أن تبقى أكلة الفقير والغني، نعتذر من زبائننا الكرام ومن اللبنانيين بأن جميع فروع "أبو عرب" ستغلق أبوابها حتى إشعار آخر".