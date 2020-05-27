قد ينهار.. تحذير لمن يضع "احواض بلاستيكية" على السطح!

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صدر عن الهيئة اللبنانية للعقارات بيان يدعو المواطنيين الى اخذ الحيطة والحذر وعدم وضع اثقال او احواض بلاستيكية على اسطح الابنية وخصوصا تلك القديمة منها.



واكد عضو اللجنة الهندسية في الهيئة المهندس علي دياب وامين الصندوق ان "عندما تم تصميم وهندسة البناء فقد صمم لاستيعاب وزن لحمولة السقف لقاء احمال معينه تتحملها جسوره وأعمد ته تتراوح بين 300 كلغ –500 كلغ في المتر المربع وعند اي زيادة من المسموح بها كالاحمال غير المحسوبة في التصميم على السقف وخصوصا التي تشكل ضغط واثقال كالاحواض البلاستيكية التي قد تتجاوز حمولتها 1200 كلغ في المتر المربع، والتي استعاض بها كثر من الناس عن البحر والمسابح نتيجة قرار الحجر و التعبئة العامة وجائحة كورونا، اضافة الى الغلاء الفاحش، نود ان نلفت الانتباه ان هذه الزيادة بالاحمال على الاسطح والشرفات قد تؤدي الى تشقق وتصدعات وتفتت في الجسور والاعمدة وبالتالي يؤثرعلى متانة البناء ويجعله عرضة للانهيار الجزئي او الكامل للاسقف اوالبناء مما يشكل خطرا على السلامة العامة".