living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قد ينهار.. تحذير لمن يضع "احواض بلاستيكية" على السطح!

27
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن الهيئة اللبنانية للعقارات بيان يدعو المواطنيين الى اخذ الحيطة والحذر وعدم وضع اثقال او احواض بلاستيكية على اسطح الابنية وخصوصا تلك القديمة منها.


واكد عضو اللجنة الهندسية في الهيئة المهندس علي دياب وامين الصندوق ان "عندما تم تصميم وهندسة البناء فقد صمم لاستيعاب وزن لحمولة السقف لقاء احمال معينه تتحملها جسوره وأعمد ته تتراوح بين 300 كلغ –500 كلغ في المتر المربع وعند اي زيادة من المسموح بها كالاحمال غير المحسوبة في التصميم على السقف وخصوصا التي تشكل ضغط واثقال كالاحواض البلاستيكية التي قد تتجاوز حمولتها 1200 كلغ في المتر المربع، والتي استعاض بها كثر من الناس عن البحر والمسابح نتيجة قرار الحجر و التعبئة العامة وجائحة كورونا، اضافة الى الغلاء الفاحش، نود ان نلفت الانتباه ان هذه الزيادة بالاحمال على الاسطح والشرفات قد تؤدي الى تشقق وتصدعات وتفتت في الجسور والاعمدة وبالتالي يؤثرعلى متانة البناء ويجعله عرضة للانهيار الجزئي او الكامل للاسقف اوالبناء مما يشكل خطرا على السلامة العامة".

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout