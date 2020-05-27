عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 أيار 2020

الأخبار: أميركا ــ ايران: «حرب» في الكاريبي
لبنان يشارك في حصار سوريا
نصر الله: إذا أرادت اليونيفيل أن ترحل... فلترحل
الديار: ازمة رؤية سياسية اقتصادية وانتماء في ظل تهديد أميركي ــ إسرائيلي
ترحيل الفاخوري تظهر تداعياته على اتفاق مار مخايل اليوم
نداء الوطن: فيتو رئاسي على استبعاد "سلعاتا"... و"التيار الوطني" يلوّح بفضّ "تفاهم مار مخايل"
الكابيتال كونترول...
"عفا الله عمّن نهب"!
البناء: داعياً في عيد التحرير لنشر اليونيفيل على طرفي الحدود.. وجيش الاحتلال لعدم ارتكاب حماقة تشعل حرباً / نصرالله: لتهدئة وحوار في الداخل… والتغيير عبر الانتخابات… ومكافحة الفساد من خلال القضاء / الحل الاقتصاديّ بالتوجّه شرقاً… ودعوة الحلفاء للتفهّم… والأميركيّ راحل… وكيان الاحتلال إلى زوال /
النهار: البطالة تهدد لبنان ماذا لو بلغ عدد العاطلين عن العمل مليوناً؟
الجمهورية: الـ«كابيتال كونترول« لن يمر غدا
l'orient le jour: Le Hezbollah et Amal se lavent les mains du discours du cheikh jaafarite
the daily star: Shiite mufti’s call for scrapping Taif fuels tensions