عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 أيار 2020

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الأخبار: أميركا ــ ايران: «حرب» في الكاريبي

لبنان يشارك في حصار سوريا



نصر الله: إذا أرادت اليونيفيل أن ترحل... فلترحل





الديار: ازمة رؤية سياسية اقتصادية وانتماء في ظل تهديد أميركي ــ إسرائيلي

ترحيل الفاخوري تظهر تداعياته على اتفاق مار مخايل اليوم

نداء الوطن: فيتو رئاسي على استبعاد "سلعاتا"... و"التيار الوطني" يلوّح بفضّ "تفاهم مار مخايل"

الكابيتال كونترول...

"عفا الله عمّن نهب"!

البناء: داعياً في عيد التحرير لنشر اليونيفيل على طرفي الحدود.. وجيش الاحتلال لعدم ارتكاب حماقة تشعل حرباً / نصرالله: لتهدئة وحوار في الداخل… والتغيير عبر الانتخابات… ومكافحة الفساد من خلال القضاء / الحل الاقتصاديّ بالتوجّه شرقاً… ودعوة الحلفاء للتفهّم… والأميركيّ راحل… وكيان الاحتلال إلى زوال /

النهار: البطالة تهدد لبنان ماذا لو بلغ عدد العاطلين عن العمل مليوناً؟



الجمهورية: الـ«كابيتال كونترول« لن يمر غدا



l'orient le jour: Le Hezbollah et Amal se lavent les mains du discours du cheikh jaafarite



the daily star: Shiite mufti’s call for scrapping Taif fuels tensions