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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 27 أيار 2020

27
MAY
2020
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البناء: خفايا وكواليس


خفايا

قالت مصادر رئاسية أن سقف الخطوة الإصلاحية الطموحة التي يمكن العمل لتحقيقها ودونها صعوبات كبيرة هي إنجاز قانون إنتخابات يعتمد المجلسين ويمنح مجلس الشيوخ صلاحيات حقيقية ويجري إنتخابات المجلس النيابي على أساس قانون النسبية ويعتمد المحافظات الخمس كدوائر خارج القيد الطائفي

 

كواليس

لم تتلق دوائر ملكية خليجية جوابا أميركيا رسميا حول كيفية الرد على الذين يعتبرون الإنكفاء الأميركي أمام ناقلات النفط الإيرانية نحو فنزويلا تسليما بعالمية القوة الإيرانية وإنهاء لزمن الحصار عبر بديل هو مبادلة المشتقات النفطية بالذهب خصوصا أن الخليج يشكل خط التماس الأول بوجه إيران وستنعكس عليه كل المعادلات الجديدة

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تردد أنّ أحد المستشفيات الجنوبية يفرض على كل زواره شراء الكمامة بـ2000 ليرة من داخل الكافيتريا الخاصة به، ما دفع أبناء المنطقة للتساؤل عن مدى مشروعية تجارة الكمامات داخل المستشفى، وعن غياب مراقبي وزارة الصحة.

 

لوحظ خلال اجتماع عقده حزب ممانع أنه عمّم على كوادره وجوب عدم تبني كلام المفتي أحمد قبلان عن تغيير صيغة النظام اللبناني.

 

يتساءل بعض المتابعين عن أسباب تكتم السلطات القضائية المعنية عن نتائج الفحوصات التي أجريت في ملف الفيول المغشوش.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
رفض مرجع كبير بصورة مطلقة البحث بأي صيغة لإدخال تعديلات وزارية، بما في ذلك الأسباب أو الاعتبارات، فإما الحكومة كما هي أو لا حكومة..


غمز
لا تبدي مصادر مالية تفاؤلاً بإمكان حصول تقدّم ملموس في ما خص تدخل مصرف لبنان في سوق القطع..


لغز
تنشغل قوى غير مدنية برصد خلفيات الأخبار غير المسندة، والإشاعات، التي تتناول أوضاعاً خطيرة، صحية ونقدية

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