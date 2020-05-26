كيف وصف السيد نصرالله العلاقة مع التيار الوطني الحر؟

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نفى الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في حديثه لإذاعة "النور"، أن يكون رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل "قد فتح مع حزب الله مسألة ترشحه لرئاسة الجمهورية". وأكد "متانة العلاقة مع التيار الوطني الحر، ومبنية على أسس قوية"، ملمحا إلى أن "هناك من يريد لعلاقتنا بالتيار الوطني الحر أن تسوء لكن مصلحة البلد تقضي أن تبقى العلاقة قوية". وشدد أنه "في العلاقة مع التيار الوطني لا زلنا نتصرف مع الاصدقاء بنَفس أخلاقي وبعلاقة فيها نوع من الصداقة" .



وكان السيد نصرالله قد تحدث وعن العلاقة مع الحلفاء، كشف أن "حزب الله وحركة أمل، أقاما لجانا مشتركة، لضبط وسائل التواصل الاجتماعي، مع العلم أن لا خلاف بين قيادات الطرفين".

وأبدى حرصه على "العلاقة مع الحلفاء"، ملمحا إلى أن "ضغط القواعد لدى هذا الطرف، أو ذاك، يؤدي إلى التسرع في اتخاذ المواقف"، ساردا واحدة من هذه الحالات التي "تتعلق بإعلان تأييد حزب الله، لترشيح الرئيس ميشال عون لرئاسة الجمهورية، والتي حصلت يومها تحت ضغط قواعد التيار الوطني الحر علينا، ولكن وبكل صراحة أبدى الرئيس عون يومها عتبه علينا أيضا لهذا الإعلان المبكر".