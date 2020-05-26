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وصل من السفر وخالط محيطه... هل نكون امام "سيناروي" آخر لمصابين جدد؟

26
MAY
2020
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 أفاد طبيب قضاء بعلبك الدكتور محمد الحاج حسن، أن "مختبر مستشفى بعلبك الحكومي أكد أن نتيجة فحص الPCR للمواطن ز. م. من بلدة الفاكهة، الوافد من الكاميرون، تبين أنها إيجابية، وطلبنا منه التزام الحجر المنزلي الإلزامي، وأبلغت أمن الدولة بالحالة للمتابعة".

أضاف: "تبلغت أيضا من مسؤولة مركز الترصد الوبائي في البقاع زينة فرح، بأن المصاب بفيروس كورونا ع. م. قد زار بلدته تمنين التحتا مساء يوم السبت الماضي واحتك باخوته وأخواته وأقربائه يوم الأحد، وطلبت من رئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك، ورئيس البلدية اتخاذ الأجراءات اللازمة للتأكد من التزام حوالي 20 شخصا من المخالطين له الحجر المنزلي".

بدورها أذاعت بلدية تمنين التحتا عبر مكبرات الصوت، البيان التالي: "بعد التأكد من حالة الأخ ع. م. الإيجابية وإصابته بفيروس كورونا، نطلب من كل من خالطه أو احتك به أو بأخوته وأخواته الاتصال على الأرقام التالية: 03702656، 03017161، 81384300، والمباشرة فورا بحجر أنفسهم في المنزل تحت طائلة المسؤولية، إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وشددت البلدية على ضرورة "الإلتزام المنزلي، واتخاذ أقصى درجات الوقاية، وعدم التجول إلا للضرورة، مع ارتداء الكمامة والبعد الآمن".

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