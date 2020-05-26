بو صعب: القرار السياسي باقفال المعابر غير الشرعية اتخذ في الحكومة الماضية والكرة في ملعب الاجهزة الامنية

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أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بو صعب إلى انّ "الحكومة السابقة هي من اتخذت القرار بإقفال المعابر غير الشرعية ولهذه اللحظة هذه المعابر لم تُقفل بعد".

بو صعب اكّد في حديث لقناة الـMTV انّ "القرار باقفال المعابر غير الشرعية قد اتخذ سياسياً في الحكومة السابقة والكرة في ملعب الاجهزة الامنية وقيادة الجيش"، لافتة الى انه أرسل "كتاباً خطياً لقائد الجيش عندما لم تُقفل المعابر واجتمعت حينها بوفيق صفا الذي قال: "نفذوا قراركم"".

واضاف: "البروباغندا بتوقيف شاحنات لا يعني إقفال المعابر كما ان توقيف الشاحنات ليس بجديد فقد أوقفنا المئات منها سابقاً وستسمعون الكثير عنها وعمّا فعلته حكومتنا".