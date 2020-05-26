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لم يكن ينقص إلا إن تبلَّ كتلة المستقبل يدها بالفيدرالية، حتى يكتمل مشهد الملهاة الجديدة، التي يحاول البعض المعروف جرَّ اللبنانيين إليها، تحت عناوين أكل عليها الدهر وشرب، ما يضيف تساؤلاً على تساؤلات الناس الكثيرة، وأسئلتهم إلى السياسيين، وهو: ماذا ينفعنا لو شاركنا في سجالاتكم العقيمة كلِّها، أو أعرناها اهتماماً، طالماً وضع البلاد على ما هو عليه من التردي الاقتصادي والتدهور المالي والمآسي المعيشية؟



هذا السجال-الملهاة يفترض أن يوضع له حد، من دون إنكار حق الجميع في مناقشة الأفكار بعيداً من التخوين الدائم وفحوص الدم المعتادة... فالأهم اليوم أن تبقى العيون شاخصة على أداء السياسيين في هذا المرحلة، مواكبة لمسار الخروج من الأزمة، التي أوصلتنا إليها سياسات يتمسك أكثرهم بها منذ ثلاثين عاماً على الأقل.



وفي هذا السياق، الأسبوع الجاري على موعد مع استحقاقين أساسيين: الأول، الخميس، حيث تعقد جلسة تشريعية تناقش قوانين إشكالية، أبرزها الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية والعفو العام.



أما الثاني، فجلسة مجلس الوزراء الجمعة، التي يرتقب أن تقر أربعة تعيينات إدارية، و ربما أكثر.



غير ان الأهم، رصد تلقف الأفرقاء ومقاربتهم لاستخدام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لصلاحيته الدستورية المنصوص عليها في المادة 56، طالباً إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بمعامل الكهرباء، لأن ما أقر في الجلسة السابقة مخالف لنص البيان الوزاري، ولن يؤمن الكهرباء 24 على 24.



وعشية الجلستين المنتظرتين تشريعياً وتنفيذياً، وفي مناسبة عيد المقاومة والتحرير، مقابلة مرتقبة مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الليلة، تنقلها الـ OTV مباشرة على الهواء اعتباراً من التاسعة مساء.