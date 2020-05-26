حالة كورونا جديدة في لبنان...

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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، تسجيل حالة واحدة مؤكدة ومثبت مخبريا إصابتها ب covid- 19، والاشتباه ب9 حالات "حتى ساعة إعداد التقرير، وما زالت حالة مشتبها قيد الدرس والمتابعة".



وأشارت إلى أنه مع تسجيل الإصابة الجديدة، ارتفع عدد المصابين في القضاء إلى 43 مصابا توزعوا على الشكل التالي: 34 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، 6 حالات محلية، تماثل تسعة منهم إلى الشفاء بشكل تام.



وذكرت بأنها "بالتعاون مع طبابة القضاء وفرق المستجيب الأول، ومع الصليب الأحمر اللبناني وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية، تقوم بمتابعة مستمرة للمغتربين أثناء حجرهم، من خلال الزيارات الدورية، حيث تقدم الإرشادات والتوجيهات اللازمة، وضرورة الالتزام بالحجر، وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء".



كما ذكرت بأنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء. وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".



وختمت: "وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح ونشدد على جميع القاطنين في قضاء صور، ضرورة الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، واستخدام جميع وسائل الحماية والوقاية الشخصية خلال تنقلهم، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل".



