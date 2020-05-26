كم أنت عظيمٌ فخامة العماد... !! (شربل فرنسيس)

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عظيمٌ لأنّك تترفّع دومًا عن الصغائر. تتحمل سهام حقدهم، وتمضي بصدرك العارم بحبّ الوطن، مُثقل الجبين بتفاهاتهم، وإشاعاتهم، مُترفّعًا عن صغائرهم...

تمضي وفي قلبك غصّّة، وحسرة لدناءتهم...

تمضي أكثر إصرارًا على قيادة سفينة الخلاص لأجلنا نحن أبناؤك الأوفياء ولأجلهم أيضًا رغم أنهم لا يستحقون.

ويحهم ...ألا يخجلون من حماقتهم؟

ألهذه الدرجة مُستعدون أن ينحدروا إلى أدنى مستويات السفاهة؟ المُهمّ أن يُفرغوا ما في قلوبهم من حقد عليك، لا لشيء سوى لأنك تخارب فسادهم.

ولِمَ كلّ هذا الحقد، وهذه الضغينة؟

فقط لأنّك رفعتنا إلى مستوى العظمة، وهم ما تعوّدوا إلاّ أن ينحدروا إلى أدنى مدارك الحقارة والدناءة؟

فقط لأنّك لبست بذلة الشرف والتضحية والوفاء، وهم تلبّسوا ثوب الخيانة والعمالة؟

فقط لأنّك شامخٌ بجبينك الأشمّ، ناصعُ السُّمعة إلى درجة أنّك تُشكّل عقدة نقصٍ لهم؟

ومتى يُدركون أنّك لا تريد شيئًا لذاتك، بل همّك خلاص لبنان وشعبه العظيم؟

فقط لأنّهم ليسوا مثلك، بل لا يمكنهم أن يتشبّهوا بك، فماضيهم أسود، وحاضرهم فشل وفراغ، ومستقبلهم بائدٌ عقيم.

لاشيء لديهم سوى أن يشوّهوا سمعتك، فهي مرآة تكشف عوراتهم السياسيّة.

متى يستفيقون من غيبوبتهم، ويعون أنّهم باعوا لبنان بالفضّة الرنّانة، ويرقصون رقصة الشيطان على حافة الهاوية ؟

يطربون لأنين الأطفال، ويهزجون لصراخ الجياع، ويُهلّلون لسقوط الدولة، ويتراقصون على أوجاع الوباء... ويحاولون أن يمسحوا من ذاكرة أجيالنا الصاعدة أنّ كلّ ما نحن فيه هو من صنيع أيديهم السوداء، والمُلطّخة بدماء الطائفيّة التي بنوها على أشلاء شعب ذبحوه بانقساماتهم، واقتتالهم، وعمالتهم، وسياستهم النقدية القائمة على الاستدانة.

لن ننسى ماضيهم، ولو حاولوا أن يستروا عوراتهم بقشرة ثورة مشبوهة، ولن نسامحهم على ما نحن فيه.

يا لك من عظيم، جبّار...

يا لمسحة الصدق فوق جبهتك الشامخة، ويا لقدسيّة الغضب في لمعة عينيك الثاقبتين.

يوم يُدركون من أنتَ(وهم يدركون) سيشنقون انفسهم في تينة النّدم، ولن يلقوا سوى سعير نار جهنّم.

علّمتنا ألاّ نتأثّر بإشاعاتهم، وألاّ ننظر خلفنا حيث هم، ولكنّا لا نقدر، فنحن نحبّك إلى حدّ العشق، ونخشى عليك حتّى الهوس.

يا رفّة الأمل في حياتنا، يا شعلة الوطنيّة التي لا تنطفئ في قلوبنا.

حماك الله من حقدهم، ودمت لنا وطنًا خالدًا يكبُر، ولا يشيخ...