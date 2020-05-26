مخالفة متعمدة لإجراءات الحكومة في مجلس عزاء في وادي خالد

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فيما الحكومة اللبنانية جاهدة لمكافحة الكورونا فيروس بإجاراءاتها خالف النائب في تيار المستقبل في عكار النائب محمّد سليمان القرارات بحيث تقبل التعازي بوفاة والده على مدى ثلاثة أيام في منزله في وادي خالد وقد أمّته وفود.شعبية بالإضافة إلى سياسيين ونقابيين، وشارك الجميع في موائد الغداء في المنزل وحديقته من دون الأخذ بعين الاعتبار وجود الجائحة وإمكانية هيمنتها من جديد على عكار والشمال وعلى مناطق سورية مجاورة...

إنها فضيحة بل جريمة كبرى نضعها برسم وزارة الداخلية ووزارة الصحة. فيما معظم اللبنانيين الذين فقدوا أعزّاء لهم ملتزمون بالإجراءات وبعضهم يدفنون أعزّاءهم وليس لهم إخوة وأخوات.

على وزارة الداخلية إذا رامت العدل الإدّعاء على النائب المذكور بجرم خرق توجهات الدولة وإلا فلتتخلّى عن إجراءاتها والتعاطي مع الكورونا بمفهوم آخر.