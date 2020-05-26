مخالفة للحجر الصحي في جزين والقائمقام يتدخّل

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توجّه قائمقام قضاء جزين بالتكليف يحيى حميدي صقر، بكتاب إلى فصيلة قوى الأمن الداخلي في جزين عن مخالفة للحجر الصحي في بلدة جزين.

وقال: "وردت إلينا معلومات مفادها أن السيدة د. غ. عون الوافدة من الخارج، والموجودة حاليا في منزلها في بلدة جزين، لم تلتزم الحجر الصحي وفقا لتعليمات وزارة الصحة العامة وتوجيهاتها، مما يزيد احتمال تفاقم وباء كورونا في البلدة وجوارها وتفشيه، على الرغم من مراجعتها مرارا وتكرارا من البلدية".

أضاف: "لما كان هذا الأمر يتناقض مع القواعد الصحية المفروضة من الجهة المعنية، ندعو إلى الاطلاع وإجراء المقتضى القانوني، وإلزام المذكورة أعلاه التقيد بالحجر الصحي، وفقا لتعليمات وزارة الصحة العامة حرفيا والإبلاغ منها فورا عن أي مضاعفات، وذلك تحت طائلة حجرها خارج قضاء جزين".

وختم: "يجب عليها أيضا في نهاية الحجر، إجراء فحص ثان PCR وتزويد فصيلة جزين وبلدية جزين بالنتيجة النهائية، على أن ترفع الينا وفقا للأصول، وفي حال السلبية مراجعة القضاء المختص، والإفادة خلال 24 ساعة كحد أقصى".