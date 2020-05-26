محاضر ضبط بحق الاشخاص الذين لا يضعون الكمّامة ابتداءً من هذا اليوم

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

أولا: تطبيقاً لقرار وزير الداخلية والبلديات المبني على توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا -المتعلّقة بالتعميم على المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، بضرورة وضع كمّامة واقية أثناء تنقّلاتهم- ومن أجل المحافظة على السلامة العامة، ستقوم قوى الأمن الداخلي، اعتباراً من يوم الجمعة 29/5/2020، بتنظيم محضر ضبط من الفئة الأولى من قانون السير، وقيمته /50.000/ ل. ل. بحق كل شخص لا يضع كمّامة واقية، أثناء انتقاله سيراً على الأقدام.

ثانياً: تُذكّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنه على المنتقلين على متن وسائل النقل العمومية (سيارة أجرة، فان، باص) وضع الكمّامة تحت طائلة تنظيم محضر ضبط -بالقيمة المذكورة أعلاه- بحق كل مخالف، والتأكيد على التقيّد بنظام المفرد والمزدوج، وبعدد الركّاب المحدّد لكل نوع منها.

ثالثاً: يُسمح بالانتقال على متن كل سيارة خصوصية لثلاثة أشخاص فقط (السائق ضمناً)–من غير العائلة الواحدة- شرط التزام الجميع بوضع الكمّامة.

رابعاً: تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام، ضرورة الإبلاغ عبر رقم الطوارئ /112/ عن أي حالة أو ممارسة تضرّ بالصحّة العامة في مواجهة فيروس كورونا وتخالف تدابير الوقاية والحماية.