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حملة بعنوان مدرستي قضيتي تدعو لدعم المدرسة الكاثوليكيّة في لبنان

26
MAY
2020
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعيّ حملة بعنوان #مدرستي_قضيتي تدعو لدعم المدرسة الكاثوليكيّة في لبنان في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة والصحيّة المحليّة والعالميّة الصعبة وتدعو مجلس النوّاب إلى إقرار مشاريع قوانين عادلة لدعم القطاع التربويّ الخاصّ.

 

"لأنّنا أوفياء... لمدرستنا ولأساتذتنا ولأهلنا،
ولأنّنا تربينا على قيم المحبّة والعدالة،
رأينا أنّه من واجبنا أن ندعم مدرستنا في هذه الظروف،
فاجتمعنا، نحن قدامى من عدّة مدارس كاثوليكيّة وتواصلنا مع أهلٍ لنا وأساتذة، داعمين لقضيّتنا، بمبادرة عفويّة انطلقت صباح الإثنين لنقول كلمتنا، شهادة حقّ، ونطالب بحقوقنا كمواطنين، وبحقوق عائلتنا التربويّة الجامعة،
وقررنا إنشاء حملة تواقيع داعمة لإقرار قوانين تنصف المدرسة الكاثوليكيّة، أطلقناها صباح اليوم الثلاثاء 26 أيّار 2020، بعنوان #مدرستي_قضيّتي.
نأمل أن تساهم هذه الحملة والعريضة بحثّ المجلس النيابيّ على إيلاء الشأن التربويّ، ثروة لبنان الحقيقيّة، الأولويّة في جلسات التشريع لخدمة التعليم بشكل عامّ والمحافظة ودعم التعليم الخاصّ بما فيه المدرسة الكاثوليكيّة بشكل خاصّ."

 

https://www.change.org/مدرستي_قضيتي-MySchool_MyCause

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