مصطفى حمدان: انه زمن الكورونا وقلة الاخلاق

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غرد العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:



الدكتور آلان بيفاني يكاد يكون المدير العام الوحيد الذي يجب ان يكون مثل ومثال في الاداء الاداري الشفاف والنزيه والموقف الوطني السليم.

عبر كل سنوات تكليفه بمنصب مدير عام وزارة المالية يشهد تاريخه بما انجزه بصمت واقتدار منذ عقد من السنين وتاريخ الانسان مستقبله.

ولن يستطيع المتضررون والخائفون من آلان بيفاني ان يحصدوا إلا الخيبة وانفضاح امرهم من خلال تنظيم حملات اعلامية يدرك المواطنين اللبنانيين قبل غيرهم انها كاذبة ومنافقة، وتهدف إلى امور ابعد بكثير من الواقع اللذي نعيشه حاليا.

انه زمن الكورونا وقلة الاخلاق في التهجم على الدكتور آلان بيفاني.