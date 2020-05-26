ديما صادق لنديم الجميّل: "يا عمّي حضرتك واعي لشو بتقول؟"

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كتب النائب نديم الجميل عبر حسابه الخاص على "تويتر" بمناسبة عيد التحرير والمقاومة قائلا: "مش ممكن اليوم يقطع وما نتذكر ونطالب بعودة كل لبناني مبعد إلى الأراضي المقدسة. عودتن إلى لبنان دون أي قيد أو شرط حق مقدس كون هل دولة بالذات تخلت عنّن و طول عمرا اعتبرتن مواطنين درجة تانية و كونن هني بالذات وطنيين أكتر من كتير ناس بيعتبروا حالن لبنانيين إنما هني مجرد أداة للخارج."



فردت الاعلامية ديما صادق عليه قائلة: "يا نديم والله نحنا عم منجرّب نتصالح مع فكرة انكن تعاملتم مع اسرائيل وننسى الماضي ونفتح صفحة جديدة. والله وصدقاً عم منجرب وهيدا لصالح البلد. بس ما يا خيي انت ساعدنا. انه اذا بليتم فاستتروا. كيف يعني اللي تعاملو مع اسرائيل "وطنيين اكتر بكتير من غير لبنانيي"؟يا عمّي حضرتك واعي لشو بتقول؟"

فرد عليها الجميل: "مش طالبين من حدا يتصالح مع اي فكرة... ويللي بدّو يفتح صفحة جديدة ما يربّح التاني جميلة! العميل هو يللي بيدعم فكرة لبنان وطن بديل! العميل هو يللي بيوقف مع الفلسطيني والسوري والليبي واللي معن ضد يللي عم يحارب التوطين! ومنكرّر انو في كتير مبعدين، وطنيين اكتر من كثير لبنانيين بالداخل! "

وعادت وردّت صادق: "مبلا في تاريخ مُخجل ولازم نعترف.هيدا ما تربيح جميلة.الفكرة هي انه ما فينا نقول عن حدا تعامل مع عدو انه وطني اكتر من غيره!العميل الاسراييلي والسوري والايراني هني مدانين تماماً! اوكي منسامحهم كرمال نقدر نكفي ببقايا هل بلد فكرة تُناقش اكيد،بس نقول انهن لبنانيي اكتر من غيرهم تخينة!"