living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ديما صادق لنديم الجميّل: "يا عمّي حضرتك واعي لشو بتقول؟"

26
MAY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب النائب نديم الجميل عبر حسابه الخاص على "تويتر" بمناسبة عيد التحرير والمقاومة قائلا: "مش ممكن اليوم يقطع وما نتذكر ونطالب بعودة كل لبناني مبعد إلى الأراضي المقدسة. عودتن إلى لبنان دون أي قيد أو شرط حق مقدس كون هل دولة بالذات تخلت عنّن و طول عمرا اعتبرتن مواطنين درجة تانية و كونن هني بالذات وطنيين أكتر من كتير ناس بيعتبروا حالن لبنانيين إنما هني مجرد أداة للخارج."

 


فردت الاعلامية ديما صادق عليه قائلة: "يا نديم والله نحنا عم منجرّب نتصالح مع فكرة انكن تعاملتم مع اسرائيل وننسى الماضي ونفتح صفحة جديدة. والله وصدقاً عم منجرب وهيدا لصالح البلد. بس ما يا خيي انت ساعدنا. انه اذا بليتم فاستتروا. كيف يعني اللي تعاملو مع اسرائيل "وطنيين اكتر بكتير من غير لبنانيي"؟يا عمّي حضرتك واعي لشو بتقول؟"

 

فرد عليها الجميل: "مش طالبين من حدا يتصالح مع اي فكرة... ويللي بدّو يفتح صفحة جديدة ما يربّح التاني جميلة! العميل هو يللي بيدعم فكرة لبنان وطن بديل! العميل هو يللي بيوقف مع الفلسطيني والسوري والليبي واللي معن ضد يللي عم يحارب التوطين! ومنكرّر انو في كتير مبعدين، وطنيين اكتر من كثير لبنانيين بالداخل! "

 

وعادت وردّت صادق: "مبلا في تاريخ مُخجل ولازم نعترف.هيدا ما تربيح جميلة.الفكرة هي انه ما فينا نقول عن حدا تعامل مع عدو انه وطني اكتر من غيره!العميل الاسراييلي والسوري والايراني هني مدانين تماماً! اوكي منسامحهم كرمال نقدر نكفي ببقايا هل بلد فكرة تُناقش اكيد،بس نقول انهن لبنانيي اكتر من غيرهم تخينة!"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout