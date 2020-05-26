اليكم جدول أعمال الجلسة التشريعية الخميس

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يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، بدعوة من الرئيس نبيه بري، الحادية عشرة قبل ظهر بعد غد الخميس، في قصر "أونيسكو"، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وإقرارها.

ويتضمن جدول الأعمال:

1.مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 6211: الموافقة على انضمام لبنان الى المنظمة الدولية للهجرة (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION)

2.مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 6250: طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان (المرحلة الثانية).

3.مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم الرقم 6279: فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2020.

4.اقتراح قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.

5.اقتراح قانون تفسير بعض أحكام المادة 67 من الرسوم القضائية.

6.اقتراح قانون السرية المصرفية.

7.اقتراح قانون هدر الغذاء.

8.اقتراح قانون العفو العام.

9.اقتراح القانون المعجل المكرر لإضافة فقرة الى قانون حماية كاشفي الفساد، المقدم من النائب ميشال موسى بتاريخ 22/5/2020.

10.اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل البند 1 من المادة 51 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963 (قانون الضمان الإجتماعي، المقدم من النائبين بلال عبدالله وهادي أبو الحسن بتاريخ 28/4/2020).

11.اقتراح القانون المعجل المكرر لوضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية، المقدم من النواب ياسين جابر، سيمون أبي رميا وآلان عون بتاريخ 21/5/2020.

12.اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل عدد نواب حاكم مصرف لبنان، المقدم من النائب فؤاد مخزومي بتاريخ 16/4/2020.

13.اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة الوحيدة من القانون الرقم 75 تاريخ 27/10/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر، المقدم من النواب نجيب ميقاتي، علي درويش ونقولا نحاس بتاريخ 21/4/2020.

14.اقتراح القانون المعجل المكرر لإضافة فقرة الى المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المقدم من النائبة بولا يعقوبيان بتاريخ 23/4/2020.

15.اقتراح القانون المعجل المكرر العديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بالتشكيلات القضائية في القضاء العدلي المقدم من النائبة بولا يعقوبيان بتاريخ 23/4/2020.

16.اقتراح القانون المعجل المكرر لتخفيض وتقسيط الضرائب والرسوم المتعلقة بالأماكن السكنية المقدم من النائبة بولا يعقوبيان بتاريخ 23/4/2020.

17.اقتراح القانون المعجل المكرر للاعفاء والتخفيض من الفوائد على بعض القروض، المقدم من النائبة بولا يعقوبيان بتاريخ 23/4/2020.

18.اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل بعض أحكام قانون الإسكان، المقدم من النائبة بولا يعقوبيان بتاريخ 23/4/2020.

19.اقتراح القانون المعجل المكرر للاعفاء من بعض القروض، المقدم من النائبة بولا يعقوبيان بتاريخ 23/4/2020.

20.اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل مدة ولاية حاكم مصرف لبنان، المقدم من النائب فؤاد مخزومي بتاريخ 27/2/2020.

21.اقتراح القانون المعجل المكرر لاستحداث رتبة عميد في الضابطة الجمركية، المقدم من النواب طلال أرسلان، إدي أبي اللمع، عدنان طرابلسي، زياد أسود، هادي حبيش وبلال عبدالله بتاريخ 27/4/2020.

22.اقتراح القانون المعجل المكرر لإنشاء صندوق بطالة موقت، المقدم من النائبين بلال عبدالله وهادي أبو الحسن بتاريخ 28/4/2020.

23.اقتراح القانون المعجل المكرر لإلغاء القانون الرقم 210 تاريخ 26 أيار 2000 (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم) المقدم من النائبين بلال عبدالله وهادي أبو الحسن بتاريخ 28/5/2020.

24.اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 20 تاريخ 18/12/1939 (رسوم الفراغ والإنتقال)، المقدم من النائبة رولا الطبش بتاريخ 29/4/2020.

25.اقتراح القانون المعجل المكرر لإلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون الرقم 173/2000، المقدم من النائبة رولا الطبش بتاريخ 29/4/2020.

26.اقتراح القانون المعجل المكرر لتسديد القروض وفوائدها بالليرة المقدم من النائب جميل السيد بتاريخ 19/5/2020.

27.اقتراح القانون المعجل المكرر لملاءمة فترة الاعتبار مع العقوبة المخفضة المقدم من النائبين سامي الجميل والياس حنكش بتاريخ 20/5/2020.

28.اقتراح القانون المعجل المكرر لإعفاء سكان المناطق المجاورة للمطامر البحرية من ضريبة الأملاك المبنية، المقدم من النائبين سامي الجميل والياس حنكش بتاريخ 20/5/2020.

29.اقتراح القانون المعجل المكرر لاسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2020، المقدم من النواب جبران باسيل، الكسندر ماطوسيان، آغوب بقرادونيان، سليم عون، فريد البستاني، أسعد درغام، سيزار أبي خليل، روجيه عازار وزياد أسود بتاريخ 21/5/2020.

30.اقتراح القانون المعجل المكرر لتمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعسر في سداد القروض، المقدم من النائب علي فياض بتاريخ 21/5/2020.

31.اقتراح القانون المعجل المكرر لإعفاء السيارات التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة للعدوان الصهيوني على لبنان في تموز 2006، المقدم من النائبين علي فياض وإبراهيم الموسوي بتاريخ 21/5/2020.

32.اقتراح القانون المعجل المكرر لحماية المقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية، المقدم من النائب علي فياض بتاريخ 21/5/2020.

33.اقتراح القانون المعجل المكرر لإعفاء سيارات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ العائدة للجمعيات والبلديات واتحادات البلديات من رسوم السير والتسجيل، المقدم من النائبين علي فياض وإبراهيم الموسوي بتاريخ 21/5/2020.

34.اقتراح القانون المعجل المكرر للفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، المقدم من النائبين علي فياض وإبراهيم الموسوي بتاريخ 21/5/2020.

35.اقتراح القانون المعجل المكرر لتصحيح اسم قرية "زعربتغرين" باسم قرية "زغربتغرين" في محافظة الشمال – قضاء المنية الضنية المقدم من النائب جهاد الصمد بتاريخ 21/5/2020.

36.اقتراح القانون المعجل المكرر لحماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتقديمات المضمونين، المقدم من النائب علي حسن خليل بتاريخ 21/5/2020.

37.اقتراح القانون المعجل المكرر لإجازة انتساب التلامذة الذين أنهوا مدرسيا بنجاح الصف ال 12 Grad من المنهج التعليمي الأميركي الى صف الفرشمن في العام الدراسي المقبل 2020 – 2021 وإن كانوا لم ينجحوا بعد في امتحان الكفاءة والتحصيل Sat 1، المقدم من النائب بهية الحريري بتاريخ 22/5/2020.