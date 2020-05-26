فتح البلد وتمديد التعبئة.. هذا ما قاله وزير الصحة!

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شدد وزير الصحة حمد حسن بعد لقائه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن في دار الطائفة في فردان على "أننا نتمنى أن يبقى لبنان مظلّلاً بهكذا إنتصارات كما انتصار التحرير عام 2000 وأثنينا على الإرشادات والتعليمات في ما يخص التعبئة العامة والإلتزام بالمسافة الآمنة والكمامات أثناء فترة العيد".

وأوضح ان "الخطة الحكومية واضحة في تخفيف بعض إجراءات التعبئة ونسير بشكل منهجي باتجاه العودة الى الحياة الطبيعية"، آملاً من "جميع المواطنين تطبيق الإرشادات والتقيّد بها من أجل منع تفشي الوباء في مرحلة ثانية وقرار إعادة فتح البلد يعود الى الحكومة ".

وقال:"وعي المجتمع في هذه المرحلة ضروري ولا نريد المكابرة وفتح البلد وتمديد التعبئة قرار يعود إلى الحكومة اتخاذه وفق تقارير وزارة الصحة".