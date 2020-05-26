بيان هام من وزارة الداخلية

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

نظرا لعدم التزام بعض المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، وحرصا منها على عدم التشدد اكثر بإجراءات الوقاية للحد من تفشي وباء الكورونا، ورغبة منها بالمساعدة في دورة النهوض الاقتصادي،

تتمنى وزارة الداخلية والبلديات على المواطنين الكرام في كافة المناطق اللبنانية لاسيما في المناطق التي تتدنى فيها نسبة الالتزام باجراءات الوقاية المطلوبة، وجوب حماية أنفسهم واهلهم و مجتمعاتهم، وتطبيق معايير السلامة العامة، وتؤكد على الزامية وضع الكمامة لتغطية الانف والفم، وعلى وجوب احترام المسافات الآمنة بين الأشخاص خاصة أثناء تواجدهم خارج المنزل،

علماً بأن قوى الأمن الداخلي ستباشر بتوزيع الكمامات المتوافرة لديها مجانًا.

وتذكر الوزارة المواطنين الكرام انه بإمكانهم استعمال قطعة من القماش التي يمكن غسلها بدلا من الكمامة التي تستعمل لمرة واحدة.