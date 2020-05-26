كورونا: تحذير من خطورة الوضع.. الأمور بدأت تتفلت!

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تراجع عدد المصابين اليومي بفيروس "كورونا" في لبنان، حيث سجّل أمس خمس حالات جديدة فقط من الوافدين، ما رفع العدد الإجمالي إلى 1119 مصاباً.

ومع استمرار إجراء الفحوصات العشوائية في المناطق حيث سجّل توسّع دائرة البلدات التي وصل إليها الفيروس في منطقة إقليم الخروب في الشوف، حذّر نائب المنطقة بلال عبد الله من خطورة الوضع.

ونبّه في تصريح له من أن "الأمور بدأت تتفلت من أيدينا، وإذا لم نتدارك هذا الوضع ونلتزم الإجراءات الوقائية، للأسف سنكون أمام خطر داهم لكل بلدة وقرية ومنزل، ونقول هذا الكلام من وعينا وحرصنا على منطقتنا، فهناك أمور يجب تداركها سريعاً، لكن للأسف هناك العديد من الناس، خصوصاً المخالطين للمصابين، لا ينحجرون بالطريقة المناسبة".

وإذ أعرب عن أسفه "لتسجيل إصابات جديدة في قرى وبلدات جديدة في الإقليم"، وقال: "الأمور بدأت تتفلت من أيدينا، وهذا ما جرى في مزبود وبرجا وشحيم وكترمايا، لا نريد إشاعة الخوف لدى المواطنين، لكن نؤكد أن الأمور صعبة جداً، فحجم المخالطات كبير جداً في أكثر من بلدة، فالإقليم متداخل، وقد يكون هناك حالات في معظم القرى في المنطقة".