"كورونا".. اليكم آخر المستجدات من مستشفى الحريري

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، أن عدد الفحوصات التي اجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بلغ 220 فحصا، وأن عدد المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة 64 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها والتي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة 20 حالة".

وأشار إلى عدم تسجيل حالات حرجة جديدة، وكذلك عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، ليبقى مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه، عند رقم 191 حالة شفاء.