بلبلة في زحلة بعد إصابة عنصر في قوى الأمن اختلط مع قضاة ومحامين ومواطنين

A + A -

أحمد منصور-

حطَّ وباء كورونا، المتنقل في المناطق اللبنانية، رحاله في مدينة زحلة في البقاع، بعدما سجل إصابة أحد عناصر قوى الأمن الداخلي من عديد مجموعة الحماية في قصر عدل زحلة، مما أثار حال من البلبلة في المنطقة، كونه اختلط مع العديد من المواطنين والقضاة والمحامين بحكم عمله.

وتطويقا لهذا الوضع المستجد في زحلة ومنعا من تفاقم الأمور وخوفا من انتشار الوباء، قرر القاضي منيف بركات والرئيس الأول لمحكمة استئناف البقاع القاضي أسامة اللحام اتخاذ الإجراءات اللازمة.

في هذا الإطار، دعا أمين سر نقابة المحامين في بيروت سعد الدين الخطيب، جميع المحامين ممن ترددوا إلى قصر العدل في زحلة، والبالغ عددهم نحو 40 محاميا، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، التوجه إلى مستشفى الهراوي في زحلة لإجراء فحص كورونا.

وأكد في بيان للمحامين والمحاميات أنه أجرى «الاتصالات اللازمة مع المعنيين لتنظيم تدابير العمل في قصر العدل في زحلة، انسجاما مع الأوضاع الراهنة.