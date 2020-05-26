4 تعيينات رئيسية في جلسة مجلس الوزراء

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جدول الأعمال الحكومي حافل، ففي جلسة مجلس الوزراء المقرر عقده الجمعة المقبل، 4 تعيينات رئيسية كانت موضع تجاذب سياسي، بينها تعيين محافظ لبيروت مكان القاضي زياد شبيب الذي أعيد الى مركزه في مجلس الشورى وتعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية، خلفا للقاضية فاطمة الصايغ التي رفضت التميد لها، وتعيين مدير عام لوزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير عام للاستثمار في وزارة الطاقة.

وللتعيينات المالية، يطرح لنواب حاكم مصرف لبنان: المحامي وسيم منصوري (مقرب من أمل) والاستاذ في الجامعة الاميركية في بيروت وسيم شاهين (المقرب من رئيس الحكومة حسان دياب) إضافة الى المرشح الدرزي خالد عبدالصمد (المقرب من الاشتراكي)، وترك امر النائب الأرمني للحاكم الى حزب الطشناق.