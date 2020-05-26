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قاسم هاشم: نظام 1943 شاخ وأصبح لا بد من تحديثه وتطويره

26
MAY
2020
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زينة طبارة-

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب د ..قاسم هاشم، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يقصد بكلامه عن أصحاب الصوت النشاز المطالبين بالفدرالية لا التيار الوطني الحر ولا أي فريق سياسي آخر، إنما صوب باتجاه كل من يغمز من هذه القناة لاسيما وأن هناك من يستهويه هذا الطرح ويبني عليه الآمال الجسام لتغيير النظام اللبناني، علما أن الأكثرية في المعادلة السياسية تقر وتعترف بأن نظام 1943 شاخ وأصبح لا بد من تحديثه وتطويره، لكن حتما ليس من بوابة الفدرالية والكونتونات الطائفية، انما على قاعدة الدولة المدنية من خارج القيد الطائفي.

 

و أكد هاشم أن البعض يحاول توظيف أدنى التفاصيل السياسية في معركته لرئاسة الجمهورية وبشكل مسبق لأوانه، لكن ما فات هذا البعض أن الظروف المحيطة بلبنان والمنطقة لا تسمح بفتح معركة الرئاسة، خصوصا أن الأمور حبلى بالمفاجآت والأنظار المحلية والخارجية مشدودة نحو مصير لبنان واللبنانيين في ظل الازمة الاقتصادية والنقدية التي تعصف به، واصفا بالتالي فتح معركة الرئاسة في ظل ظروف وتحديات ملتهبة وقبل سنتين من انتهاء ولاية الرئيس عون بـ«التخبيص السياسي» الذي ينم عن قراءة غير سليمة ومقاربة غير وافية للأزمات الداخلية وارتباطها بوضع المنطقة ككل.

 

على صعيد مختلف، وردا على سؤال حول ما تبدل لدى الرئيس بري كي يتراجع عن رفضه لقانون الكابيتال كونترول، أكد هاشم أن الرئيس بري طلب قراءة الفاتحة على الكابيتال كونترول بما كان مطروحا فيه وأخطره وضع يد المصارف على أموال المودعين، أما وقد انحصر الكونترول بتنظيم تحويل الأموال الى الخارج ضمن ضوابط صارمة، أصبح لا بد من مناقشته في مجلس النواب كجزء من آلية إخراج البلاد من النفق.

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