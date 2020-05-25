إشكال بين دورية للكتيبة الفنلندية وأهالي بليدا واليونيفيل تفتح تحقيقا بالتنسيق مع الجيش

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون، أن إشكالا وقع بين عناصر دورية من الكتيبة الفنلندية التابعة لقوات اليونيفيل الدولية وأهالي بلدة بليدا، بعد أن صدمت آلية عسكرية تابعة للكتيبةالمذكورة، خلال مرورها في محلة الجميلة في البلدة، سيارتين من نوع "رابيد" ودراجة نارية.



واحتجاجا على ما حصل قطع شبان من بلدة بليدا الطريق عند مدخل بلدة محيبيب المجاورة. فيما لجأت دورية الكتيبة الفنلندية إلى مركز الكتيبة النيبالية في بلدة ميس الجبل، قبل أن تخرج منه هذا المساء بمؤازرة أمنية مشددة من الجيش اللبناني، والتحقت بمركزها في بلدة عيترون.



وعلق الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل اندريا تيننتي على الإشكال، بالقول: "نحن ننظر في الحادثة، وقد باشر القائد العام لليونيفيل تحقيقا بالتنسيق مع الجيش اللبناني".