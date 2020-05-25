قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد حميد اسكندر

A + A -

نعت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد حميد اسكندر، الذي توفي اليوم، ووزعت نبذة عن حياته جاء فيها:

- من مواليد: 1/7/1958 شليفا- بعلبك.

- تطوع في الجيش بتاريخ 4/9/1980، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1/1/2010.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله 4 أولاد.

ينقل جثمانه عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد من مستشفى قلب يسوع إلى كنيسة سيدة الذروع- شليفا-البقاع، حيث يقام المأتم فيها عند الساعة الثانية بعد الظهر.

تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

- زوجة الفقيد السيدة رلى: 878583/03.

- شقيق الفقيد السيد أنيس اسكندر: 908478/03.

- العقيد فادي وهبه: 584819/03، رباعي: 7319.