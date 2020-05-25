كنعان: الإصلاحات واجبة قبل وبالتوازي مع مفاوضات صندوق النقد والرئيس عون مصمم على انجازها كأولوية

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كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انه "سيجمع اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق للمرة الأولى في اليومين المقبلين بهدف الوصول الى حقيقة الأرقام لا التسوية عليها"، مؤكدا انه "علينا في التفاوض عدم اضاعة اوراق القوة الداخلية والاقتصاد والتضحية به".

وشدد كنعان في حديث لل otv على ان "الاصلاحات واجبة بالتوازي مع صندوق النقد، ورئيس الجمهورية الذي التقيته اليوم مصمم عليها في قطاع الكهرباء وخدمة الدين والفوائد والمعابر الشرعية قبل غير الشرعية وان تكون موازنة 2021 من دون استدانة من الخارج".

وهل سيقر الكابيتال كونترول الخميس اجاب كنعان "موضوع الكابيتال كونترول شائك والتواصل مستمر مع الهيئات الاقتصادية والمصارف واصحاب الرأي الآخر والاتجاه لاقراره الخميس مع الأخذ بالملاحظات".